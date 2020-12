Saltan las alarmas en el Xerez Deportivo

Lo que en su momento era una temporada ilusionante con caras nuevas en el cuerpo técnico y plantilla se está conviritendo en un proyecto con dudas y pocos resultados.

La llegada de Pérez Herrera al banquillo del Xerez Deportivo, acompañado de su cuerpo técnico de confianza, generó la ilusión para volver a estar en lo más alto y poder optar a ascender de categoría. Además, se vieron nuevas incorporaciones en la plantilla, confeccionada por el director deportivo Edu Villegas, y ajustándose al presupuesto y acorde a la situación económica del club afectada por la pandemia COVID-19. No obstante, parece ser que este proyecto no termina de despegar.

Fue hace algo más de un mes cuando el Xerez Deportivo ganó su último partido, fue contra el Arcos CF en la tercera jornada por 1-0 como local, y desde entonces se suceden los empates y derrotas. En primer lugar, contra un rival directo la AD Ceuta FC con un 0-0 (jornada 4); el siguiente partido cayó derrotado por 1-2, jugando como local frente al Xerez Club Deportivo en el derbi jerezano (jornada 5); se sucedió otra dura derrota en casa contra el Atlético Antoniano, equipo en zona roja de la tabla (jornada 7); y finalmente, otro empate 1-1 como visitante contra el Conil (jornada 6, aplazada).

En el balance general han conseguido dos puntos de los 12 que había en juego, algo que los sitúa en la zona media de la tabla a tres puntos de la zona de 'play off' y empatado a puntos con el primero que encabeza la zona roja.

Esta situación crítica lleva a los aficionados a buscar responsables. Hay división de opiniones, por un lado los que opinan que los jugadores no están rindiendo en el campo y, por otro lado, los que opinan que es hora de un cambio en la directiva. En lo que refiere a los jugadores, han comunicado a través de sus redes sociales que están motivados para sacar la situación adelante. Y en cuanto a la directiva, comunicaron recientemente que no barajaban en estos momentos abandonar el barco. Tras todos estos acontencimientos y una reunion de emergencia de la directiva, se espera que empiecen a aparecer los resultados.

Mientras tanto, el Xerez Club Deportivo encabeza la clasificación con once puntos y la zona más baja de la tabla la ocupa el Cabecense con apenas dos puntos.