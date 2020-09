Salva Ferrer, en una nube con el Spezia: "La vida te guarda regalitos"

El Spezia hizo bueno el triunfo 1-0 de la ida y, pese a perder con el mismo resultado en la vuelta contra el Frosinone, consiguió el primer ascenso en sus 114 años de historia a la Serie A por haber terminado el campeonato regular de Serie B por delante de sus rivales.

Un primer ascenso a la Serie A no es moco de pavo, por eso en el Spezia se está viviendo de una forma muy especial, tal y como explicó Ferrer. "Si me lo preguntas hace cuatro meses no me lo esperaba. Si me lo preguntas hace un par de semanas, tampoco me lo esperaba. Pero dentro de mí y de los compañeros había algo. Sabíamos que no había posibilidad de perder. Teníamos que ganar ese 'play off'. Y lo logramos", explicó.

Además, señaló que la afición del Spezia le recibe mejor que nunca, al igual que al resto del equipo, que ha logrado un hito histórico tras 114 años. "Al final, la vida te guarda regalitos si te esfuerzas", señaló el ex del Nàstic de Tarragona.

La mentalidad del equipo fue clave para la recta final de la temporada, así lo explica: "Una de las claves del ascenso fue el cambio de mentalidad que tuvimos. De pensar que éramos un equipo flojo a lograr una racha espectacular entre noviembre y febrero. Ahí empezamos a creer en el ascenso. Luego volvimos muy bien de la cuarentena".

El jugador se siente bien en el Spezia y, de momento, no se ve en otro sitio. "Yo tengo contrato. Aquí me siento como en casa. Nunca se sabe porque la carrera de un futbolista es como es y a veces no está ni en tus manos. Pero de momento me quedo", concluyó.