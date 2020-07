Salva Ruiz busca la tranquilidad en La Rosaleda

El jugador Salva Ruiz, lateral izquierdo del Deportivo, ha reconocido que la plantilla siente "cierto alivio" tras la victoria ante la SD Huesca (2-1) y, aunque, ha advertido que aún no han hecho "los deberes", ha pronosticado que, con una victoria este miércoles ante el Málaga, el conjunto coruñés estará "prácticamente salvado".

"La sensación es que estamos a solo un pequeño paso de la salvación. Pensamos que con una victoria ya estaría virtualmente hecho, dependiendo de los resultados. Y le damos mucha importancia al partido del Málaga para estar tranquilos los últimos tres partidos", indicó en una conferencia de prensa con preguntas formuladas a distancia.

El partido con el Málaga, rival directo en la lucha por la permanencia, lo consideró "muy complicado", porque los andaluces "también se la juegan". "Para nosotros es una final. Si ganamos, estaremos prácticamente salvados. En principio, hará mucho calor y será un factor importante", avisó.

El Deportivo lo encara con la tranquilidad que le ha dado la victoria ante el segundo clasificado de LaLiga SmartBank, la SD Huesca, con remontada incluida.

"Sentimos cierto alivio porque, de no haber ganado, estábamos a un partido, un punto o una posible derrota que te deja dependiendo de los demás. Nos da confianza, pero no hemos certificado nada, los deberes no están hechos y hay que ganar en Málaga", afirmó.

El lateral destacó la aportación del técnico deportivista, Fernando Vázquez, para levantar a un equipo que era colista cuando asumió el cargo en Navidad.

"Yo creo que lo que definiría a Fernando es que ha sabido sacar lo mejor de cada uno. Ha sabido resetearnos, darnos plena confianza y hacer que juguemos lo mejor que sabemos. En ese sentido, ha sido muy inteligente. Tiene mucha experiencia y ha sabido hacer muy bien las cosas", elogió.