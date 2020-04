Salva Ruiz confirma que hay buena sintonía para el acuerdo salarial

El valenciano Salva Ruiz, lateral izquierdo del RC Deportivo, ha confirmado que los jugadores y el Consejo de Administración están manteniendo negociaciones como consecuencia de las reducción de ingresos por la paralización de las competiciones y ha asegurado que hay "buena sintonía" para llegar a un acuerdo".

"Los capitanes nos han transmitido en una pequeña reunión por videollamada lo que piensa el club, ahora mismo hay una pequeña negociación y creo que se va a llegar a un acuerdo pronto que favorezca los intereses de todos. Hay buena sintonía entre el vestuario y el club", comentó el jugador de Albal en una rueda de prensa telemática.

El defensa blanquiazul se refirió a los comunicados cruzados del sindicato de jugadores AFE y la patronal del fútbol español y manifestó que "hay incertidumbre, dudas entre todos los estamentos y nerviosismo", pero "lo primordial es la salud y aún es pronto para ver las cosas claras".

"A mí me gustaría que se acabara la competición y que nosotros en particular consiguiéramos la salvación en el campo. Ante todo, somos personas y lo primero es que no haya riesgo para nadie. Si no lo hay, pues adelante, porque por el bien de clubes y competición se debería acabar en el campo", defendió.

Una de las opciones que se barajan es que haya concentraciones permanentes para disputar el último tramo del campeonato y evitar riesgos de contagio, algo a lo que se mostró dispuesto.

"Si es algo que no conlleva riesgo para la salud y es factible llevarlo a cabo, se puede hacer un sobresfuerzo y acabar la competición, que sería lo mejor para todos. Si se tiene que hacer estando concentrado un mes, tampoco pasaría nada", apuntó el exvalencianista.

A él no le importaría jugar en julio y agosto, con calor, siempre que se pongan "horarios coherentes".

Todo para retomar una temporada en la que el Deportivo ocupa posiciones de descenso a Segunda B tras el tropiezo que sufrió en la última jornada que se disputó.

"Si se reanuda, será como si empezara la liga de nuevo, como si volviéramos de pretemporada. Igual, equipos que estaban muy bien vuelven horrible y los de descenso, como un tiro", pronosticó.

Salva Ruiz, que llegó lesionado al parón, reconoció que las dolencias musculares están siendo su "enemigo" desde hace unos meses.

"Está siendo duro. Estoy trabajando y haciendo todo lo que puedo. A pesar de todo lo malo del parón, me ha venido bien", admitió.

El lateral deportivista explicó que como el parón se ha alargado entre los médicos, fisios y él han determinado "ir más despacio" en la recuperación de la lesión para "asegurarla más".

En su ausencia, el técnico blanquiazul, Fernando Vázquez, reconvirtió al puesto de carrilero al delantero Víctor Mollejo, del que ha destacado las "ganas que le pone en el campo, en cada jugada, en cada partido".

"Él puede jugar donde quiera con esas ganas. En el carril izquierdo ha hecho buenos partidos y creo que, si mejora algunos aspectos defensivos, porque está claro que lleva toda la vida de delantero y eso es algo que te tienen que enseñar, podría hacerlo bien", auguró.

Salva Ruiz tuvo que superar en su vida una aplasia medular, una enfermedad que en otro tiempo le habría supuesto ser persona de riesgo por la COVID-19.

"Ahora mismo ya no (sería persona de riesgo) porque tengo unos niveles normales de defensas, pero en su momento, en la fase critica de la enfermedad, hubiera supuesto un riesgo para mi salud. Cuando salía, tenía que llevar mascarilla porque podía coger cualquier cosa, un constipado, cualquier virus y no tenía defensas suficientes para hacerle frente", recordó.