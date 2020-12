Salvarse este año y ascender el que viene, la hoja de ruta de JIM

Juan Ignacio Martínez tiene entre ceja y ceja la salvación del Zaragoza en Segunda División. Y está tan seguro de que lo logrará que lo dio por hecho durante una entrevista con el diario 'AS'. También analizó otras parcelas de la actualidad balompédica maña y apuntó al ascenso como el objetivo la próxima campaña.

Cuando se le preguntó directamente si el club mantendrá la categoría, contestó: "Seguro, que nadie lo dude. Solo pido que rememos todos en la misma dirección, que estemos unidos. Va a ser duro y va a costar, pero lo vamos a lograr. Y, la temporada que viene, tenemos que hacer un proyecto que nos lleve a Primera División".

De paso, analizó el nivel actual de los suyos: "Hemos ganado dos partidos, pero no hemos hecho nada. Estamos en una situación crítica y hay que lograr un amplio porcentaje de victorias para poder salir de abajo. No podemos negar la realidad. Pero solo me fijo en el próximo partido, en darles herramientas a mis jugadores para poner en dificultades al rival y conseguir ganarle".

Las siguientes citas serán de mucha dificultad... "Ojalá saquemos el máximo número de puntos en estos partidos. El Zaragoza es un grande del fútbol español, pero quien vive de recuerdos muere de nostalgia. Yo no vengo a vender humo y así se lo dije el primer día a los jugadores. El potencial de la plantilla está muy por encima de la actual clasificación".