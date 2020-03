Salvio destapó la clave del título de Liga de Boca

Salvio dejó su papel en el Benfica para ponerse la camiseta de Boca Juniors en La Bombonera. El delantero, de la misma forma, detalló lo que él cree que fue la clave para levantar el trofeo de la Superliga.

"Nunca nos dimos por vencidos. Sabíamos de las dificultades, que teníamos que corregir un montón de cosas y mantenernos hasta el final del torneo. Nunca nos dimos por vencidos, siempre le dimos pelea a River. Pudimos salir campeones en la última fecha y cumplir el objetivo que era el que nos propusimos", resaltó el 'Toto' en su entrevista para 'Olé'.

"Miguel y el cuerpo técnico hicieron un trabajo muy bueno con todo el equipo. Los chicos lo empezaron a demostrar dentro del campo, y eso se empezó a ver antes que nada en los entrenamientos. Todo eso se pasó a la cancha y fuimos demostrando el grandísimo nivel de este equipo. Creo que todavía podemos seguir mejorando", aseguró el delantero argentino.

La imagen de su abrazo con su madre recorrió el mundo entero. Y Salvio desveló qué le dijo en aquel momento: "Es fanática de Boca como yo. Me felicitó por el título. Disfrutarlo y festejarlo con ella fue especial. Y sí, ahora me pidió ganar la Libertadores. Sabe que no es fácil, que detrás de un logro hay muchísimo trabajo".