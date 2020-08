Sam Greenwood busca brillar lejos del Arsenal y ficha por el Leeds

Al Leeds United le está quedando una delantera más que capaz para mantenerse en la Premier League. Tras el anuncio del principio de acuerdo con el Valencia por Rodrigo -y que pasara el reconocimiento médico pertinente-, informó de la llegada de Sam Greenwood.

Se trata de una perla procedente del Arsenal. Tiene 18 años y, aunque no llegó a debutar con el primer plantel de su ya ex equipo, apuntó maneras. Fue vital en el Sub 23, el Sub 21 y el Sub 18. También le convocaron para las escisiones Sub 19 y Sub 18 de la Selección Inglesa.

Firmó un contrato de tres temporadas con el equipo de Marcelo Bielsa, en el que se espera que juegue un papel secundario, pues carece de experiencia en la máxima categoría del fútbol inglés. Dependiendo de su rendimiento en pretemporada, su técnico le dará más o menos oportunidades.

"Soy un delantero ambidiestro, me gusta correr detrás de la defensa, encontrar huecos y sacar disparos, quiero probarme y hacerme un nombre ante los aficionados del Leeds y salirme. No puedo esperar para trabajar con Marcelo Bielsa, espero impresionarle", afirmó en declaraciones a los medios del club.