Sambueza, a un paso de dejar Santa Fe

¿Seguirá Sambueza en Santa Fe? Sigue siendo una incógnita y, para colmo, el presidente del club motivó las especulaciones. En una entrevista con 'Antena 2', explicó que las negociaciones están en una especie de punto muerto del que podrían no salir.

"Con Sambueza por ahora estamos muy distantes, está muy difícil porque estamos en una situación muy complicada económicamente y debemos operar. No se han cortado los diálogos y tampoco se han avanzado", afirmó el máximo mandatario.

"¿Con qué plata traigo a otro? Santa Fe no puede prometerle al jugador y al empresario lo que no puede cumplir, ni a los hinchas otro futbolista. Ya tenemos acuerdos con muchos jugadores respecto al tema de salarios. No he contabilizado el hueco financiero del club porque esta crisis no ha finalizado, por ahora no puedo hablar de números porque eso sería muy imprudente", añadió.