"Sampaoli es un mentiroso del fútbol, no sabe nada"

En declaraciones a 'Fox Sports, Neto fue crítico y más que duro con Sampaoli, actual técnico de Atlético Minerio y ex de Racing, Sevilla, Santos o las selecciones de Argentina y Chile, entre otros banquillos.

"Para mí, es un mentiroso de fútbol, no sabe nada. En Argentina era un tipo liderado por Mascherano, Messi y compañía. En Santos, obtuvo el segundo lugar. Luego, quería hacer un movimiento para ir a Flamengo antes que Jorge Jesus y luego quería venir a Palmeiras", aseguró el ex internacional brasileño.

Además, no dudó en recurrir a su palmarés para fundamentar sus acusaciones: "Tiene muy pocos títulos y fue a Atlético que no paga el salario de nadie. Tiene dos títulos, una Copa América y otro título que no es importante".

"Para mí, él no revolucionó porque Santos juega de una manera y todos los que van a trabajar allí juegan de la manera que él lo hizo", prosiguió en sus dardos hacia el de Casilda.