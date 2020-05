"Sampaoli me dijo: 'Puedes salir y beber, solo te pido que rindas"

El fichaje de Samir Nasri por el Sevilla fue uno de los más importantes del cuadro hispalense en mucho tiempo. El francés era una estrella mundial a su llegada, aunque necesitaba recuperar su mejor versión, lo que intentó hacer en el Sánchez-Pizjuán.

Las cosas no le fueron bien, pero no fue porque Jorge Sampaoli, su técnico, no pusiera de su parte.

Nasri reconoció que el argentino le permitió salir y beber en su estancia en la ciudad andaluza. Todo, a cambio de que rindiera en los partidos.

El francés desveló qué le dijo el entrenador en Sevilla: "Puedes salir y beber y te cubriré ante el club. Solo te pido que lo hagas bien en el campo el fin de semana".

Aquel Sevilla llegó a luchar codo con codo con el Barcelona y el Real Madrid en los primeros partidos, pero se vino abajo en el segundo semestre de la temporada.

"Ese año teníamos uno de los mejores equipos de Europa. Con N'Zonzi, Vitolo, Jovetic, Sarabia, Ben Yedder, Rami, Mariano... Durante seis meses fuimos tan fuertes como el Barça y el Real Madrid", rememoró en el directo de Instagram con el periodista Walid Acherchour.

"Tuve una relación de amistad con Sampaoli. Un amigo, no un entrenador, y una relación de padre e hijo con Juanma Lillo. ¡Sampaoli estaba loco! Ese hombre me emocionaba cuando yo ni siquiera hablaba español. Estaba loco, hasta se quería quedar con mi perro para que pudiera salir...", sentenció un Nasri que luego continuó su carrera en Antalyaspor, West Ham y Anderlecht.