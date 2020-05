Samper, el pionero que quiere guiar a los jóvenes a Japón

Sergi Samper está pasando la pandemia del COVID-19 en Japón. Allí se fue para probar suerte en el Vissel Kobe de Andrés Iniesta, pese a que todavía está en su momento inicial de la carrera.

El ex futbolista del Barcelona inició un camino que espera que sea recorrido por otros. "Dudé mucho, pero al final mi hermano me dijo que había ido al campo y vio un ambiente de locos", explicó Samper a 'Marca'.

"Pensé que podía ser una buena oporutnidad de volver a coger confianza, sentirme querido, con un ambiente increíble y con una cultura que siempre he admirado. Pensé que por qué no ser el primero que marca el camino, el jugador joven que se va a Japón en este caso. Me la jugué un poco porque no sabía exactamente a dónde iba, pero no puedo estar más contento", añadió Samper.

Samper coincide allí con Iniesta. "No estaría aquí si no fuese por Andrés. Él me llamó, me dijo que tenía muchas ganas de que viniera, de volver a jugar juntos y me dijo que iba a disfrutar mucho del fútbol. Así está siendo y se lo agradezco mucho", aseveró.

"Cuando uno no juega se siente un poco solo, no se siente lleno. Desde el primer día aquí, aunque no estaba al 100%, me pusieron a jugar todos los minutos y fue una pasada. Sobre todo la afición, cómo me ha tratado desde el primer día. Me han dedicado una canción en español, es algo que me llama la atención. Que me dedique una canción toda la grada japonesa", sentenció.

El jugador espetó que "cuando estás tanto tiempo fuera, tienes mucho tiempo para pensar qué se podría cambiar". "Además, ahora tengo diabetes y he cambiado mucho la alimentación, me preparo mucho más físicamente, que es nuestra herramienta de trabajo y me encuentro mucho mejor", añadió.