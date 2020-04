Samper lo tiene claro: "No podemos ser egoístas"

El centrocampista español Sergi Samper (Barcelona, 1995) dijo a 'EFE' desde Japón, donde reside desde que se enroló en el Vissel Kobe hace trece meses, que la pandemia del coronavirus debe servir de aprendizaje para la sociedad.

"Debemos quedarnos todos en casa. Es lo mejor para la sociedad. Para todos. Para salir hacia adelante. No podemos ser egoístas. Tenemos que pensar en el bien de todos. Tenemos que intentar ser positivos. Esto pasará y debemos intentar aprovechar esta crisis para mejorar. Es un problema, evidentemente, pero también es, a la vez, una oportunidad para crecer", afirmó el ex canterano del Barça.

Desde el país nipón, Samper dice estar "pendiente de todas las noticias que llegan desde Cataluña y desde España", a la espera de que todo amaine cuanto antes. El '6' del Vissel Kobe explicó que "en Japón los casos empezaron a subir de forma preocupante hace diez días. Había casos desde hace meses, pero el estado de emergencia se declaró hace solo unos días, porque todo parecía estar controlado. Ha sido un golpe duro".

"Ahora el gobierno ya ha tomado más precauciones, aunque son más recomendaciones que órdenes. Todavía se puede salir a la calle para hacer deporte, por ejemplo", apuntó Samper, preocupado, como todo el mundo, porque no se sabe "cuándo acabará esta situación".

Como en la mayoría de países del planeta, la COVID-19 también ha obligado a detener la J1 League, en la que el Vissel Kobe de Sergi Samper, Andrés Iniesta y Thomas Vermaelen, dirigido por el ex futbolista alemán Thorsten Fink, aspira a mejorar el octavo puesto de la temporada pasada.

"Echamos de menos el balón, los entrenamientos, los partidos. El día a día. Pero ahora toca quedarse en casa. Ahora la prioridad es la salud", afirmó el centrocampista barcelonés antes de valorar la aventura que emprendió hace ya más de un año.

"Estoy supercontento. Feliz. Estoy encantado en todos los sentidos, tanto a nivel futbolístico como a nivel vital. Aquí he hallado todo lo que buscaba: ritmo y confianza. He vuelto a sentirme futbolista, a sentirme importante, a sentirme querido. Después de muchísimo tiempo sin jugar por una grave lesión, he vuelto a disfrutar de este deporte", sentenció Samper.

El catalán comparte vestuario con Iniesta, otro ex azulgrana: "Que esté Andrés aquí para mí es clave. Él, de hecho, fue quien me llamó para plantearme la posibilidad de venir aquí. Me dijo que le hacía mucha ilusión volver a jugar juntos. Y fue otro motivo clave para acabar de decidirme".