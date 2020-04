Samu Sáiz explicó por qué celebró su gol contra la SD Huesca

El jugador madrileño del Girona Samu Sáiz admitió en una entrevista con aficionados realizada desde el perfil de Instagram del club catalán que le gustaría "jugar al fútbol, que es lo que me apasiona, pero, ahora, lo que toca es quedarse en casa".

"Es complicado. La situación es un poco tensa. Y están muriendo muchísimas personas. Debemos quedarnos en casa. Y no salir. Es por el bien de todos. Y no queda nada para volver a disfrutar de la vida normal, que es lo que queremos todos", remarcó el atacante.

"Hablamos todos casi cada día por videoconferencia. El equipo está con ganas. Haciendo las cosas bien en casa para, cuando se reanude la liga, estar lo mejor posible y poder sacar todos los partidos que quedan. Intentaremos hacerlo lo mejor posible para no volver a jugar en Segunda la temporada que viene. Para hacerlo en Primera", remarcó el '14'.

Sáiz estaba llamado al inicio del presente curso a ser uno de los nombres más destacados de la temporada en Segunda División, pero, hasta la fecha, tan solo ha disputado nueve partidos como titular y ha anotado un tanto.

Fue quien, en la tarde del pasado 8 de febrero, le dio al Girona de Josep Lluís Martí una victoria balsámica contra la SD Huesca, clave, en el minuto 94 contra un rival directo en la pugna por el ascenso.

"No estoy viviendo la temporada soñada. Y, aunque yo no quería celebrarlo porque ahí he vivido días muy felices, cuando metí ese gol, decidí hacerlo porque, aquí, no estaba pasando por un buen momento", recalcó.

"Me está costando. No he jugado todos los minutos que querría. Ni me están saliendo las cosas tan bien como querría. Pero estoy tranquilo. Y muy a gusto aquí. Encantado", acentuó Sáiz.