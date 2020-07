Samuel Llorca y el reto de volver a jugar

Samuel Llorca, de 35 años, sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla, que ya había sido sometida a una plastia hace varias temporadas, cuando era futbolista del Celta de Vigo.

"Pese a todo, no pienso en la retirada y tengo muchas ganas de volver a jugar. Me lo tomo como un reto personal", señala el alicantino, cuya recuperación está siendo tutelada por el doctor Pedro Luis Ripoll.

El jugador no se marca fechas para el regreso, ya que debe ir poco a poco y admite que aún no ha comenzado a correr como sería su deseo, paso previo definitivo para la recuperación.

"Sé la situación cómo está. No pienso en las secuelas que pueda provocar intentar volver a jugar. Solo intento recuperarme y si me da para volver a jugar, fenomenal", explicó el que fuera defensa de Hércules, Elche, Celta, Valladolid y Alavés.

Samuel, icono del Hércules en varias etapas, lamentó no haber tenido una despedida del club alicantino como le hubiera gustado. "El club me pidió que le echara una mano y por eso rescindimos en enero. No sé si volveré a jugar, pero me gustaría despedirme de la gente, del club y del estadio y expresarme como futbolista y herculano”, argumentó.

La mala dinámica del equipo y la pandemia también influyeron para que el jugador no pudiera poner fin a su tercera etapa en la entidad de una manera más acorde al peso que tuvo en el Hércules en las últimas temporadas.

"Todo se fue torciendo desde la lesión y las cosas, por desgracia, se dieron así. Cuando todo eso pase, me gustaría expresar todo lo que he sentido estos años", insistió el defensa, quien lamentó no haber podido cumplir su “ilusión” de jugar en Primera con el Hércules.