San Emeterio anima al Valladolid a iniciar una racha positiva

El mediocentro del Real Valladolid Fede San Emeterio ha indicado este miércoles, en rueda de prensa telemática, que "la fuerza del bloque" es la seña de identidad que les permitió sumar los tres primeros puntos ante el Athletic, y es la que deben "seguir manteniendo" para añadir más victorias.

Es una necesidad que "ha de afianzarse, esté quien esté en el campo" y, en este sentido, ha asegurado que "salga el que salga como titular, lo va a hacer dando el 100%", porque todos tienen la misma aspiración, que es la de "jugar" y ofrecer las mejores prestaciones al equipo.

En su caso, ha ido variando la titularidad con el banquillo en estas nueve jornadas de liga, en las que no se ha repetido el mismo once inicial, lo que es "el pan de cada día en el fútbol", puesto que todo "se guía por los resultados", con lo que resulta lógico que se busque la forma de hallar la clave, cambiando jugadores, cuando no se obtienen triunfos.

"Todos, entrenando, demostramos que somos importantes, y sabemos que los que salen lo hacen a muerte para seguir jugando", ha insistido San Emeterio, quien ha advertido que "los malos resultados iniciales no fueron por juego, ya que la idea está clara, pero había pequeños detalles que estaban pasando factura y costando puntos".

Por ello, la victoria lograda en el anterior encuentro, ha aportado "más energía y más ganas" al equipo, al igual que el parón, que considera "bueno" para preparar aun mejor el próximo choque ante el Granada, que prevé "complicado", puesto que el cuadro andaluz es "intenso, fuerte, rocoso y competitivo", ha analizado.

En su opinión, el Real Valladolid está "anímicamente muy bien" y todos son conscientes de que hay que "mantener la línea mostrada contra el Athletic, desplegando mucha intensidad y estando convencidos de que se puede ganar", apostando, una vez más, por esa "fuerza y unión colectiva".

Aunque el Granada ha contado con numerosas bajas en los entrenamientos, ya que varios jugadores dieron positivo en coronavirus y se han visto obligados a parar para pasar la cuarentena, San Emeterio ha asegurado que esperan "la mejor versión" del rival.

"Es un equipo que se caracteriza por su intensidad, y aunque hayan estado en cuarentena, se habrán preparado en su casa y mantenido la forma, con lo que seguro que será un partido difícil, competido e igualado", ha matizado.

Además, "siempre ha demostrado ser un equipo fuerte", por lo que, como ex jugador del conjunto nazarí, "no" le ha sorprendido el hecho de que hayan "conservado la buena dinámica del año pasado", ya que tienen "clara" su forma de jugar y los nuevos fichajes "se han acoplado bien".

Durante estos días, el Real Valladolid ha seguido "corrigiendo" esos detalles que les han penalizado tanto, tras haber dado un paso adelante en el último compromiso, porque tienen claro que "no" hay que perder el rumbo y que es importante remarcarlos para que no se vuelvan a repetir.

"Saldremos a por el rival, en línea más replegada o sacándola hacia delante, pero la intensidad es fundamental, tanto a nivel colectivo como individual. Ya se verá cómo jugamos en la previa del partido, pero el objetivo es apretar siempre", ha añadido San Emeterio.