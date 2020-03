San Emeterio, encantado por la primas de Ronaldo

Fue una de las noticias del día en el Valladolid. Ronaldo premió a sus jugadores con móviles y un par de pasajes de avión por haber ganado al Espanyol. Cuestionado por ello, Fede San Emeterio reconoció que están encantados.

Sin embargo, comenzó la rueda de prensa hablando del partido del próximo domingo ante el Athletic Club. "Saldremos como siempre a ganar, un partido duro ante un equipo físicamente muy fuerte", empezó diciendo.

"Son profesionales, tienen una plantilla bastante larga, aunque es verdad que tienen un partido muy importante entre semana, pero seguro que cambiarán el chip y llegarán al domingo en plenas condiciones", añadió, al respecto del encuentro de Copa que los 'leones' jugarán en Granada.

Para ese encuentro, Segio podrá contar con Ben Arfa, a quien San Emeterio echó un capote. "Se ha adaptado muy rápido al vestuario, se ha dejado querer desde el primer momento, comprende el español muy bien y en el campo los preparadores físicos tratan con él porque llevaba mucho tiempo parado y es normal, pero aparte de ello destaca por la calidad que tiene", explicó.

"Me encuentro muy contento aquí, muy a gusto con el grupo, los minutos que tengo doy lo mejor de mí. La verdad que intento que no se note si juego o no de manera continuada", continuó, explicando en esta ocasión su propia situación.

Lamentó la forma en que llegó la derrota en San Sebastián. "Fue una jugada que nos pilló descolocados a varios jugadores y ellos lo supieron aprovechar, pero creo que nuestra primera parte fue muy buena y para mí merecimos llevarnos un puntito y fue una pena", comentó.

"Intentamos pensar sólo en este fin de semana, no hacemos cábalas porque siempre se rompen por algún lugar, tenemos un buen colchón y tratamos de aumentarlo con más puntos", añadió.

Y por último habló sobre los famosos regalos de Ronaldo. "Es un presidente que ha sido jugador y el trato con los profesionales es muy bueno, muy cercano y siempre tiene estos pequeños detalles. A todos nos gusta que nos incentiven con esas cosas y el vestuario está contentísimo con él", dijo.

"La motivación personal de cada uno va más allá de eso, al final son cosas bonitas, pero el profesional se motiva con sus propias cosas", agregó Fede San Emeterio, para finalizar.