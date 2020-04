San José estaría dispuesto a jugar en julio aunque su contrato acabe antes

El COVID-19 tiene en vilo a todo el planeta. Y la incertidumbre que ha generado se nota también en los futbolistas.

No se sabe qué pasará con las competiciones. De hecho, hay incluso quien ni siquiera sabe qué le espera el futuro.

Uno de ellos es Mikel San José, jugador del Athletic. Su contrato acaba el 30 de junio. "Es una situación muy atípica. Por primera vez en mi vida acabo contrato y estoy en una tesitura como esta, tan excepcional, en la que no sabes si la temporada va a ir más lejos y si los contratos que acaban van a ir más allá...", dijo en 'Radio Euskadi'.

San José es partidario de que LaLiga termine en el césped: "Por lo que hay en juego, lo lógico es que los que acabamos contrato, terminemos la temporada. Pero son temas legales que ni el equipo ni yo controlamos, que no depende de nosotros sino de altas autoridades, habrá que acatar la decisión que tomen", señaló.

"Creo que se va a jugar lo que queda. Me parece que va a ir lejos... hasta agosto o por ahí", se atrevió a opinar.

Y, con respecto a su situación personal, San José no sabe si renovará o qué ocurrirá con él. "No tengo ninguna noticia, estoy a la espera de si hay algo que decir o no, de momento, nada", continuó.