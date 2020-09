San José se sinceró: "Pensaba que me iba a retirar en el Athletic"

Mikel San José no va a olvidar tan fácilmente al Athletic, el equipo de su vida. Una relación que pensaba que duraría para siempre, "pero las cosas cambian...".

"Estuve en Bilbao tantos años que ya pensaba que sería para siempre. Fue muy difícil irme. Es muy duro después de once años. Siento que es mi casa. Estuve once años en el primer equipo, dos años más en el Sub 16 y en el Sub 17. Es muy emotivo, pero las cosas son así", explicó ante los medios del Birmingham City.

Y reconoció, sorprendentemente, que "tenía ofertas para seguir en España". "Pero ahora mismo para mí y mi familia era una muy buena opción venir a Inglaterra. Creo que será muy buenos para nosotros”, valoró.

Pese a dejar su casa, San José está ilusionado con su nueva etapa: "Después de dejar el Athletic pensé que todavía soy joven y que me quedan años para jugar a fútbol. Por ese motivo acepté este desafío. Estoy muy feliz, muy emocionado y quiero que comience ya".