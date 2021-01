Sanabria prometió darlo todo por el Zaragoza

Tras dos sesiones de entrenamiento con sus nuevos compañeros, Sanabria (Florida, 2000) ha prometido "darlo todo" sobre el terreno de juego con la camiseta zaragocista por conseguir el objetivo de salvar la categoría por el que "todos vamos a pelear".

"Estos primeros días han sido muy lindos y muy fáciles. Los compañeros me han ayudado desde el primer minuto", ha explicado.

También ha apuntado que ya ha mantenido una primera charla con el entrenador Juan Ignacio Martínez (JIM). "Me ha dicho que ya me conocía y me había visto jugar en la Selección preolímpica, que no tenía que demostrarle nada y en el campo hacer lo que sé", reveló.

"He visto un buen nivel en el equipo con muchas ganas y muy unido y vamos a hacer todo por salvar la categoría. El Zaragoza es un club histórico que tiene que estar en los primeros puestos", ha defendido.

Sobre su posición como centrocampista polivalente, Sanabria ha dejado claro que se siente "cómodo" en cualquier parte del campo y su objetivo es "sumar y ser uno más".

El uruguayo, que llega al equipo aragonés cedido hasta final de temporada por el Atlético de Madrid, ha reconocido que desde el momento en el que conoció el interés del Real Zaragoza por hacerse con sus servicios se decidió "muy rápido, tenían mucho interés".

Aunque ya estaba en la dinámica de trabajo del primer equipo colchonero, su incorporación al Real Zaragoza le va a suponer un salto de categoría que "tenía ganas de dar".

"Me siento preparado para estar en Segunda. Vengo aquí tras una etapa de un año y medio en Segunda B. Vengo a sumar y sacarlo adelante entre todos", ha dicho.

Sanabria lucirá el dorsal 28 en la camiseta, ya que según ha comentado Miguel Torrecilla, director deportivo del Real Zaragoza, porque va a tener dorsal como si fuera jugador del Deportivo Aragón "por estrategia de club".