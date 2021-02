Sánchez destacó la intensidad de Pachuca

El defensa de Chivas Jesús Sánchez elogió este miércoles el juego de Pachuca del entrenador uruguayo Paulo Pezzolano, próximo rival de su equipo en el Clausura del fútbol mexicano.

"Es un equipo intenso: si bien no ha conseguido más puntos, no ha jugado mal. Me tocó ver el partido contra Atlas en el que tuvieron oportunidades y tenemos que estar muy concentrados, aprovechar las oportunidades y ser intensos porque es un equipo que juega con intensidad", expresó el zaguero.

Con dos empates y cuatro derrotas, los 'Tuzos' ocupan el último lugar del campeonato, a pesar de que en algunos de sus partidos dominaron gran parte del tiempo, como sucedió ante Cruz Azul, con el que perdieron por 0-1.

Sánchez dijo esperar a un rival ansioso de sumar de a tres, lo que lo hará más peligroso.

El jugador recordó que el fútbol no funciona por méritos y al igual que los 'Tuzos' de Pezzolano, Chivas ha dado la impresión de merecer un mejor lugar en la tabla que el duodécimo que ocupan.

"De merecer, merecemos un par de puntos más, pero sabemos que el fútbol no es de merecer, es de hacer, tenemos que ponernos a corregir las cosas que nos han afectado para no tener esos puntos", afirmó en videoconferencia de prensa.

Sánchez afirmó que el equipo muestra un buen nivel futbolístico pero ha cometido errores de concentración que le han costado partidos.

"Hemos tenido errores puntuales que nos han costado goles en contra y lo tenemos bien detectado, son desconcentraciones que no nos han permitido cosechar más puntos, no hemos podido conseguir lo que nosotros hubiéramos querido", agregó.

Sánchez tuvo frases de elogió para el delantero José Juan Macías, goleador de Chivas y uno de los jóvenes prometedores del fútbol de México y lo comparó con Chicharito Hernández, máximo anotador de la Selección Mexicana en la historia.

"Javier era un jugador que se movía muy bien y buscaba ser punzante al ataque, José también lo es, esas características encuentro en los dos, me tocó participar con él en el 'Tapatío' y eso fue su fuerte, la movilidad buscar siempre estar en posición para anotar y ahora lo ha hecho bien José", concluyó.