Sánchez Vera considera la final un partido más difícil que el del Barça

José Luis Sánchez Vera, entrenador del Atlético de Madrid Femenino, pasó por rueda de prensa en la previa de la gran final de la Supercopa de España, en la que se enfrentará al Levante de María Pry.

El técnico madrileño comentó sobre la gran cita: "Espero una final disputada. Tanto María como yo, en cuanto a propuestas, tenemos ideas muy parecidas y seremos dos equipos que quieren dominar con la pelota. Ella sabe lo que voy a hacer y también sabe de sobra que yo sé lo que va a hacer ella".

Y añadió: "Será una final muy, muy igualada y con aún mayor dificultad que el partido del FC Barcelona. Vamos a intentar ganar, como siempre, pero el contexto difiere al partido ante el Barça porque difiere el ritmo competitivo y la capacidad de exigencia arriba".

"Tenemos que proponer algo diferente, pero intentaremos jugar el partido que queremos que se juegue porque si no lo conseguimos, ganará el Levante. El plan de partido será muy similar, pero con ciertos matices a modificar", declaró.

"Es un título y ganar nos gusta a todos. El Atlético tiene una exigencia competitiva igual que el Levante, que no hay que olvidar el bagaje histórico. A los dos equipos les gustaría tener una Supercopa en sus vitrinas y sería un momento emotivo para todos y todas", remarcó.

"Me he encontrado lo que esperaba encontrarme, un grupo que me ha recibido con los brazos abiertos y con una enorme predisposición al trabajo. Estamos tratando de optimizar nuestro rendimiento en la final porque son 90 minutos y nadie parte con ventaja. Puede que estemos más cansadas, pero eso no vale y hay que prepararla en las mejores condiciones", sentenció Sánchez Vera.