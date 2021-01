Sancho admite que estuvo cerca de salir: "Me impacienté por irme"

Por segundo verano consecutivo, el Manchester United tuvo culebrón con Jadon Sancho. El inglés es un sueño que los 'red devils' estuvieron muy cerca de tocar. Al final, el Borussia Dortmund se cerró en banda y no le dejó salir.

Desde Inglaterra y Alemania se aseguró que por la cabeza de Sancho pasaba pedir el traspaso, pero su lealtad al club que le lanzó a la élite se lo impidió. Aun así, esta teoría sobre su casi salida se confirmó desde el propio Borussia.

"Sancho estuvo preparado inconscientemente para un cambio. Creo que llegó a pensar en salir del club y eso le ha afectado", dijo Hans-Joachim Watzke, director general de los alemanes. Unas palabras que Sancho ha admitido.

En declaraciones recogidas por 'Fichajes.com', el extremo se mostró autocrítico y admitió que no tuvo la cabeza en su sitio: "Evidentemente, esta temporada ha sido muy difícil para mí personalmente. Cuando supe que me podía ir, me concentré en mi juego pero me impacienté por irme".

"Ahora trabajo duro todos los días en los entrenamientos y en el campo, así que estoy feliz de marcar goles y dar asistencias", añadió un Jadon Sancho que suma seis goles y oocho asistencias en 20 partidos. Arrancó mal, pero se empieza a ver de nuevo su mejor versión.