Sancho deja de pensar en el United

El Borussia Dortmund tomó la decisión de quedarse a Jadon Sancho. Pese a la insistencia del Manchester United, no se llegó a un acuerdo en las fechas marcadas y, tras múltiples cambios de guión, el extremo inglés parece hacer pasado página.

Michael Zorc, director deportivo de los amarillos, ya dijo que la continuidad de Sancho es una "decisión definitiva". Y las últimas palabras del jugador en la web del Borussia Dortmund, tras el primer amistoso frente al SCR Altach, hablan de que su cabeza únicamente está en Alemania.

"Estoy muy feliz de compartir el campo con ellos y guiarlos. Llegué cuando tenía 17 años, algunos de los muchachos tienen la misma edad. He estado allí y lo he hecho. Puedo guiarlos en lo que es bueno y lo que no. Con suerte, puedo motivarlos también", aseveró Sancho.

Es decir, que el inglés va a ser un referente para jóvenes pujantes como Jude Bellingham, Youssoufa Moukoko o Claudio Reyna, lo que implica que está convencido de seguir para ayudar a sus compañeros.

Precisamente su compatriota Bellingham habló tras disfrutar de minutos en la victoria por 6-0: "Disfruto cada minuto, han sido unos muy buenos primeros momentos jugando con los chicos. Me ha encantado. Mis compañeros son muy buenos, me lo hacen fácil".