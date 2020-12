Thuram, sancionado con seis partidos por escupir a un rival

El Tribunal Deportivo de la Federación Alemana de Fútbol (DFB) acordó este lunes sancionar con seis encuentros de suspensión y una multa de 400.000 euros al francés Marcus Thuram, del Borussia Mönchengladbach, por escupir a un rival.

Thuram, que ya fue sancionado por su propio club con una multa equivalente a un mes de sueldo, fue expulsado con tarjeta roja directa en el encuentro de la Bundesliga que enfrentó el pasado sábado al 'Gladbach con el Hoffenheim por escupir a un contrario, Stefan Posch.

Estos seis encuentros "se aplicará directamente a cinco partidos entre la Bundesliga y la Copa. El sexto juego de suspensión quedará condicionado hasta el 21 de diciembre de 2021. El Borussia ha aceptado el fallo, lo que lo hace legalmente vinculable", dijo el club en sus redes.

Thuram se ha llevado la sanción pese a haberse arrepentido del escupitajo. "Ha ocurrido algo que no es propio de mi carácter y que no debe ocurrir nunca. Reaccioné ante un oponente de manera equivocada y algo ocurrió accidentalmente y no intencionalmente. Pido disculpas a todos, a Stefan Posch, a mis oponentes, a mis compañeros de equipo, a mi familia y a todos los que vieron mi reacción. Por supuesto, acepto todas las consecuencias de mi gesto", dijo.