Sandoval, ante el duelo más difícil por rival, escenario y trascendencia

Fuenlabrada y Deportivo de la Coruña se enfrentan este lunes en uno de los partidos más emocionantes de la última jornada de LaLiga SmartBank. Los 'kirikos', a por el 'play off'; los blanquiazules, a por la permanencia.

El entrenador José Ramón Sandoval atendió a los medios en la previa del encuentro: "Nosotros nos jugamos la gloria, ellos se juegan la vida. Este partido para ellos es un todo o nada, para nosotros, la culminación de una temporada histórica. No miento diciendo que es el partido más complicado de la temporada por rival, por escenario y por cosas en juego".

"El Fuenlabrada ha hecho muy bien las cosas toda la temporada. Ahora salimos más en los medios porque ganamos, pero, desde Mere, que no me quiero olvidar del gran legado que me dejó, se han hecho las cosas de campanillas. Pase lo que pase, yo estaré eternamente agradecido a la plantilla", agregó.

Además, Sandoval alertó de las intenciones de un Dépor que se juega la vida: "Ya lo he dicho anteriormente, el Deportivo es un histórico que se está jugando la vida con una plantilla 'top' y un entrenador de renombre. Hay que tener muchísimo cuidado".