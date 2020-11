Sandoval aseguró que el Espanyol tiene puntos débiles

José Ramón Sandoval, entrenador del Fuenlabrada, analizó el duelo que medirá a su equipo contra el Espanyol y consideró que aunque el rival tiene un gran presupuesto posee además otras virtudes.

"Somos un equipo humilde con los pies en el suelo y el tema del presupuesto no te hace ascender ni ganar partidos. Sí que está claro que tienen muchos jugadores con gran talento y lo están haciendo muy bien, tienen un gran entrenador. Que el Espanyol esté ahí no es casualidad, es por el trabajo que están haciendo. Sacan mucho rendimiento a la gran plantilla que tienen", opinó.

"En otras temporadas el presupuesto no te garantiza estar arriba, por eso nosotros tenemos que estar concentrados y optimizar la plantilla que tenemos. Para eso estamos los entrenadores, para hacer competir a los jugadores y hacer que todo se iguale en el terreno de juego. Al final el equipo que más concentrado esté y menos errores cometa es el que sacará más provecho del partido", dijo.

En ese sentido cree que deben 'tener máxima concentración y ser muy solidarios' hasta el final del choque: "Cuando este equipo tiene ADN Fuenlabrada es un conjunto que puede sacar su mejor versión y si es así podemos conseguir la victoria".

"Siempre que me he sentado en un banquillo me he sentido capacitado para transmitir a mi equipo que éramos capaces de ganar a cualquiera. El líder tiene muchas virtudes, pero también tiene sus puntos débiles. Para ello hemos estado trabajando durante toda la semana, siempre con mucho respeto ya que sus cifras son para tenerles respeto. Pero en casa nosotros no hemos tenido miedo a ningún equipo", declaró.

Además el equipo viene reforzado en su confianza tras poner fin en Alcorcón la jornada anterior a una racha de seis partidos sin ganar: "Supuso reforzar un poco el trabajo que hicimos durante la semana. Llevábamos varias semanas sin ganar y las victorias siempre refuerzan el día a día. Me alegro por el equipo, que no paró de trabajar para llegar a la victoria".

"Hemos incidido en errores y virtudes del rival, hemos analizado bien cualquier fase de campo en la que hagamos daño al rival y los jugadores están muy mentalizados. Es la semana en la que menos tienes que motivar al jugador ya que todos quieren jugar este partido. Juegas ante un Primera, por el talento y porque lo demuestra en el campo, con pocas fisuras", apuntó sobre el trabajo en los últimos días.

Por otro lado habló de la figura del delantero Sekou Gassama, autor de un 'hat trick' en el último enfrentamiento de los suyos: "Tener a los delanteros en racha tiene mucha importancia. Da seguridad y tranquilidad ya que los delanteros viven de sus goles. Sekou pasó un periodo de adaptación cuando llego y ahora está rindiendo, pero tampoco hemos de volvernos locos. Tenemos a más jugadores en buena forma y hemos de sacar rendimiento a todos. A ver si con eso podemos sumar a nivel colectivo, de equipo".