Sandoval espera que nadie se le marche en este mercado invernal

En la previa del partido contra el Tenerife, Sandoval, técnico del Fuenlabrada, hizo repaso de la actualidad deportiva de su equipo. El míster habló, entre otras cosas, sobre el mercado, aún abierto.

"Virgencita, virgencita, que me quede como estoy. Según está el tema... La dirección deportiva está trabajando, pero es muy difícil, el mercado se está moviendo muy poco y prácticamente ahora mismo quedan tres días y no creo que se mueva mucho, ojalá tengamos una sorpresa y puedan incorporar a alguien que nos ayude. Pero lo que espero es que no nos quiten a nadie", señaló.

Su equipo cuenta ahora con muchas bajas: "Lo primero es sobrevivir. Hay que mentalizar a los futbolistas de que ante las adversidades hay que proponérselo. Estamos haciendo encaje de bolillos con las cargas de trabajo y los minutajes de entrenamiento de cara a los partidos. Y hay que rezar, no nos queda otra. Que los jugadores se cuiden mucho, que es lo que están haciendo, y tenerlos disponibles lo máximo posible".

Una de esas ausencias es la del delantero Sekou Gassama: "Es una lesión como la de Neymar, que vimos que iba a mejor y luego había una pausa. Está pendiente de evolución, el doctor dice que está llevando los pasos previstos, pero dependemos de la naturaleza. Todavía hay un periodo largo de adaptación a esa cirugía y estamos pendientes de evolución, no puedo decir más".

Los suyos se miden ahora al Tenerife. "Desde que lo ha cogido Ramis es un equipo muy equilibrado, a nivel de resultados, que encaja muy pocos goles. Tiene las ideas muy claras. Es un técnico que se adapta muy bien a las situaciones, con el tiempo está sacando resultados y se va a ver un Tenerife de la marca Ramis, ya se vio en Albacete", apuntó.

"Es un conjunto que hace muy bien las transiciones, que juega mucho por fuera. Tenemos que estar pendientes de los jugadores que acumula en la línea de ataque. El Fuenlabrada debe marcar el ritmo que está marcando en los últimos partidos, muy compacto, muy juntito para no sufrir. Fuera de casa estamos compitiendo muy bien, espero que el resultado sea positivo", indicó.

En cuanto a los objetivos hasta final de curso, apuntó: "Estamos siendo un equipo que empata muchos partidos, nos hubiera gustado ganar muchos de esos ya que creo que lo merecimos. Ahora lo importante es mantener el tipo y llegar a los 51 puntos lo antes posible para mantener la categoría y darle al Fuenlabrada un año más en el fútbol profesional".

"A partir de ahí, depende de la posición que estemos pues creeremos en algo más o en algo menos. Ahora estamos en una posición en la que el Fuenlabrada puede estar esperando todo, cuanto más alejados de abajo mejor. Lo que sí es verdad es que cuesta ganar mucho los partidos en todas las categorías y sumar de tres en tres es lo más importante ahora", finalizó.