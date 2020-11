Sandoval espera ver la "mala versión" de Hugo Fraile

José Ramón Sandoval, entrenador del Fuenlabrada, aseguró que el equipo no está preocupado por sumar solo un punto en tres jornadas aunque sí desea revertir la situación empezando por el duelo contra el Alcorcón.

"Este vestuario nunca tiene preocupación, pero sí una ocupación, la de mejorar las cosas. Si al final te preocupas se cambia la mentalidad de lo que somos nosotros, un equipo ambicioso que quiere conseguir lo mejor de cada uno. Al final trabajamos para conseguir lo mejor para el Fuenlabrada, que es lo que todos queremos", dijo.

El derbi madrileño será un duelo de reencuentros ya que el cuadro rival lo dirige el ex entrenador del club Mere Hermoso y en él se desenvuelve un jugador que el pasado curso perteneció a la entidad como es Hugo Fraile.

"Hugo es uno de los jugadores que me ha acompañado en mi carrera y en muchos buenos momentos, en ascensos con el Rayo B, en la etapa en el Sporting... en mi vuelta aquí a Fuenlabrada fue uno de los jugadores importantes en los que yo me apoyé para poder conseguir que el grupo estuviera bien", explicó del segundo.

"Creo que es un jugador que nosotros quisimos que se quedara, pero tomó la decisión de irse, y es un jugador con unas características que el Alcorcón lo necesita. Ojalá que contra nosotros tenga su mala versión y a partir de ahí le deseo todo lo mejor. Tengo buen 'feeling' con él en lo personal", agregó.

En cuanto al técnico del contrario, indicó: "Le mando un abrazo fuerte a Mere ya que los resultados no tienen que condicionar el trabajo que él está haciendo desde principio de temporada. Le tengo un respeto total ya que yo cogí su legado aquí y sé como trabajaba".

"Nos encontramos un legado de un equipo solidario, muy competitivo, pero mentalmente eso hay que plasmarlo con resultados. Con ese trabajo conseguimos ser el mejor equipo posconfinamiento y nos dio pie a estar tocando con los dedos el 'play off' mientras que cuando cogimos el equipo casi peleaba por no descender. Recuperamos muchos jugadores que hoy en día son muy importantes en esta plantilla, cosa que a mi me satisface", declaró.

Del equipo que tendrán enfrente, comentó: "Analizar al Alcorcón no es sencillo, ha tenido dos partidos seguidos, ha pasado por el problema del COVID-19. Ya recuperó a dos o tres jugadores y nosotros lo que sabemos es sobre el modelo y la forma de jugar de Mere".

"A mí lo que más me ocupa es recuperar nuestro juego, esa alegría, esa combinación, las llegadas por banda, que el equipo sea atrevido a la hora de sacar el balón, que tengamos peso en la iniciativa del juego. El Alcorcón, en su juego aéreo, es fuerte y estratégicamente tienen jugadores muy buenos. Tenemos que ser más competitivos y solidarios que en estos últimos dos partidos para poder sacar los tres puntos", completó.

En ese sentido, esperan no recibir tantos: "Hay goles que hemos encajado en segunda jugada, de rechace, hay otros que han sido por falta de contundencia en las marcas en la estrategia y los que más nos ha dolido es el encajar goles en juego organizativo del equipo rival, que teníamos superioridad numérica a la hora de defender y hemos perdido esa batalla".

"Estamos estudiando todos los datos para ayudar al equipo a mejorar. Somos conscientes de lo que nos está pasando, que algo estamos haciendo mal y para ello estamos trabajando. Las estadísticas se quedan a un lado, igual que al principio estábamos arriba, ahora que encajamos y perdemos puntos quiere decir que tenemos que mejorar para ganarlos", manifestó.

Sandoval agradeció tener una semana entera para trabajar y opinó que con la media de puntos que llevan no deberían tener problemas para salvarse. Aun así se mostró ambicioso: "Siempre he dicho que mi equipo tiene un margen de mejora muy amplio y esa es una satisfacción que tenemos desde el cuerpo técnico, que es trabajar y trabajar y trabajar para sacar el máximo rendimiento de nuestros jugadores".