Sandoval pidió calma: el objetivo del Fuenla es la permanencia

José Ramón Sandoval, técnico del Fuenlabrada, se mostró satisfecho con los últimos refuerzos que ha recibido con la llegada del delantero senegalés Sekou Gassama, que ya triunfó en la segunda vuelta de la pasada temporada en el club, y el mediocentro Álvaro Aguado, al que ya dirigió en el Córdoba.

"Estamos muy contentos con la llegada de Sekou y de Aguado, son jugadores a los que conocemos bien y sabemos que van a aportar muchas cosas", valoró en la rueda de prensa en el estadio Fernando Torres. "Han querido venir aquí, ya que han tenido ofertas de otros equipos y han sido ellos los que decidieron apostar por el Fuenlabrada", añadió.

El buen inicio de la temporada, como ya hiciese la pasada, no va a confundir a su plantilla del objetivo real de la permanencia que marcó el técnico.

"El inicio ha sido muy importante, nadie nos confundirá, pero me gustaría seguir con la dinámica de portería a cero fuera de casa como hemos hecho en nuestro estadio. Eso crea seguridad y nos da la ambición que este equipo quiere. Somos un equipo solidario y que no baja los brazos, nunca me voy a conformar con nada", apuntó.

"No seré yo el que le quite la ilusión a la afición, pero dentro del club sabemos lo que queremos y tenemos los pies en el suelo. Peleamos contra equipos importantes y con plantillas amplias y grandes jugadores. El objetivo es llegar a los 51 puntos, disfrutar y mantenernos en la categoría lo antes posible. A partir de ahí si podemos luchar por más lo haremos", añadió.

El Fuenlabrada visita esta jornada al Girona, al que Sandoval ve pese a su mal inicio como "uno de los equipos llamados a estar arriba" y pelear por el ascenso a Primera. "El año pasado jugó 'play off' de ascenso y mantiene casi la totalidad de los jugadores. Vamos con respeto. Los equipos de Francisco son intensos, pero con muy buen trato de balón. Si ganamos les sacaremos 10 puntos que no serán reales".