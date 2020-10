Sandoval sacó pecho: "Hay que hacer las cosas muy bien para ganarnos"

José Ramón Sandoval, entrenador del Fuenlabrada, consideró que al resto de rivales no debe sorprenderles que su equipo sea actualmente el único que no ha caído derrotado en lo que va de temporada en LaLiga SmartBank.

"A los rivales no les sorprende, venimos en una dinámica en la que hay que hacer las cosas muy bien para poder ganarnos. Somos un equipo muy difícil y no podemos perder eso. Tenemos que seguir dando continuidad al trabajo que estamos teniendo, ser un equipo áspero en el terreno de juego, camaleónico con los sistemas de juego y sobre todo que el equipo no baje los brazos a nivel de competición. Es una liga muy dura que se decide por pequeños detalles", dijo.

"Ahora mismo el equipo está invicto, bien posicionado en la tabla. Creo que no podemos perder el ritmo y no perder partidos. Me quedo con las cuatro porterías a cero que tenemos, hemos encajado solamente cinco goles. Hay que construir un equipo sólido, fuerte, que vaya poquito a poco", indicó en la rueda de prensa previa al duelo contra el Almería.

Del rival, comentó: "Se está amoldando a los nuevos jugadores, es un equipo que ha invertido mucho dinero y va a estar arriba segurísimo. Parte con algún partido sin jugar y la clasificación ahora mismo no es real".

"Cuando todos los equipos juguemos todos los partidos, ahí se podrá ver dónde está un equipo y dónde otro. Para mi es un equipo muy difícil, que viene de pelear por el ascenso el año pasado y ha mejorado a muchos jugadores. Tendremos que hacer nuestro partido si queremos sacar algo positivo de allí", añadió.

Por otro lado habló sobre las rotaciones que parece haber realizado en los últimos duelos: "Es lo mismo que hicimos el año pasado. Es una necesidad de los jugadores y del club porque creo que tenemos una plantilla para ello. El año pasado se vio que hubo equipos que luego se cayeron cuando no hicieron rotaciones. Es una apuesta personal porque creo que al final es beneficioso para todos".

"Con tan poco tiempo de recuperación, según están los campos con esta lluvia, es importante dosificar muy bien los minutos de los jugadores para que siempre rindan al máximo. Aparte, aquí no hay ni un A ni un B. Son todos de la misma partida y cualquiera que juegue de inicio para mi es titular", declaró.