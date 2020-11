Sandoval se defendió de las críticas por ser rácano

José Ramón Sandoval, entrenador del Fuenlabrada, salió al paso de las palabras de aquellos que tildan a su equipo de rácano después de la derrota sufrida contra el Rayo Vallecano y antes de medirse al Tenerife.

"No me molesta que se diga eso, pero el Fuenla no ha sido rácano nunca. Siempre somos ambiciosos, el otro día se hizo un partido muy serio y se contrarrestó bien las armas del Rayo. Hasta el minuto 70 fue un parido controlado por nosotros. Las estadísticas están para algo, llegamos más al área, tiramos más veces a puerta y en ese aspecto mi equipo esta controlado y sabe donde está", declaró.

"Estamos doloridos y con rabia, sobre todo después del partido que hicimos, se nos fue en pequeños detalles y me gustó la reacción del equipo", señaló asimismo en la rueda de prensa previa al duelo ante los canarios.

Sandoval no aprecia ansiedad en su equipo pese a encadenar cinco partidos sin ganar: "El inicio de temporada se hizo muy bien, ahora los resultados no nos están acompañando, pero la participación de los jugadores es alta y no veo al grupo con ansiedad, todo lo contrario. Veo un equipo con ambición y con ganas de conseguir un buen resultado ante el Tenerife".

"Otra cosa es lo que luego pase en el partido, pero lo que si que es verdad es que el equipo está en un punto en el que nosotros queríamos. La clasificación, a estas alturas, se está comprimiendo mucho y con un solo partido puedes estar arriba o abajo, por eso lo que nosotros queremos es competir y que el equipo haga las cosas que nosotros queremos", agregó.

Asimismo indicó que tienen los pies en el suelo y aseguró que el objetivo es alcanzar los 51 puntos que les darían la salvación, al tiempo que deseó que los suyos no cometan los errores de los enfrentamientos previos.

"El otro día ya vimos un Fuenlabrada rocoso, competitivo, con nuestro ADN que nos caracteriza, que llegaba al área. Ahora hay que pulir esos pequeños detalles para que la victoria caiga de nuestro lado. Lo que sí que es verdad es que desde la victoria se construye más la motivación de un jugador, pero con este formato de competición tenemos poco tiempo y ahora ya estamos pensando en el Tenerife", dijo.

Por otro lado habló de los sistemas de juego y de la vuelta tras sanción de Pathé Ciss: "A mí me gusta que el equipo sea camaleónico, ya lo vimos la temporada pasada jugando diferentes sistemas. Esta plantilla se adapta muy bien a todos los sistemas que planteamos desde el cuerpo técnico".

"El sistema de Vallecas se verá más de una vez porque lo que vimos ante el Rayo nos gustó y lo volveremos a utilizar de aquí en adelante, independientemente de si está Pathé o no. No podemos condicionar el sistema a un solo jugador", concluyó.