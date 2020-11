Sandoval ve obligatorio hacer rotaciones

José Ramón Sandoval, entrenador del Fuenlabrada, reconoció que, dadas las circunstancias y lo exigente del calendario, hacer rotaciones en el once se convierte en una obligación.

"Con este calendario que tenemos, es obligatorio tener rotaciones en el equipo. Tras cada entrenamiento, valoramos y vemos cómo están los jugadores. Para mí, lo más importante es tener una plantilla muy amplia para poder elegir. Se genera una competitividad dentro del grupo que es sana y buena para que cada uno de lo máximo. El once que elija el entrenador es lo mejor para cada partido", dijo.

Preguntado si estas afectarán a la portería, explicó: "Es un puesto difícil para rotar. Lo que sí que es verdad es que con el calendario que tenemos, que ahora viene la Copa, tener tres porteros de la calidad que yo tengo se hace difícil a la hora de elegir".

"Me gusta dar confianza y que no se caiga uno de su puesto por un error. Vamos a tener tres porteros que van a jugar a lo largo de la temporada y ellos saben que esa competitividad va a ser buena de cara al grupo. Cualquiera que yo elija va a ser una buena decisión. De aquí a algún tiempo habrá oportunidad para los demás", comentó.

Su conjunto se mide ahora a la Ponferradina: "Es un equipo que tiene los mismos puntos que nosotros, que trabaja muy bien el balón parado, que la continuidad con el entrenador es importante y los jugadores se acoplan muy bien a su sistema de juego".

"Tienen a Yuri, que para mí es el jugador estrella, ya que cuando te descuidas siempre está en el sitio ideal para hacer gol. Es un equipo que puntúa más fuera que en casa y hay que tener eso en cuenta, que como visitante va a ser un equipo muy difícil para competir contra él", añadió.

La cita llega después de que firmar un empate en Oviedo: "Cuando se puntúa fuera siempre es positivo. Lo que más me gusta es que jugamos fuera llevando el peso del partido, cogemos los automatismos, somos un equipo más compacto, tenemos más ocasiones que el rival. Me gustaría resaltar que, en los últimos diez minutos, no supimos entender el juego cuando se quedaron con uno menos".

"Otra cosa para destacar es la vorágine que se crea en torno a Ibán Salvador. Recibe muchas faltas en los partidos, es una persecución total. Es un jugador muy importante para nosotros, muy competitivo que nos da mucho y que gracias a las faltas que recibe tenemos muchas ocasiones de gol", agregó.

En ese duelo llamó la atención la apuesta por una presión alta: "Es algo que se está viendo poco a poco. Vamos cogiendo el ritmo de competición y los jugadores pueden generar esos esfuerzos y que tengamos las líneas más juntas. Hay futbolistas que han dado el paso adelante del 'ADN Fuenlabrada' y queremos eso, un equipo que lleve el peso de los partidos, ambicioso".

En cuanto a los problemas para marcar si no es desde los once metros, manifestó: "Si nos hacen penaltis es que tenemos un equipo ofensivo y llegadas al área. La verdad es que en algunos momentos no tenemos ese pelín de suerte que hace falta en el fútbol pero lo importante es que el equipo llegue".

"Somos uno de los máximos realizadores del campeonato. Si metiésemos todas las ocasiones que tenemos seríamos líderes. Poco a poco hay que ir cogiendo confianza y lo importante es que los delanteros están metiendo gol y esa confianza se va a ir transformando en puntos", completó.

Por otro lado analizó la lesión del delantero Sekou Gassama: "Como cualquier lesión de cualquier miembro de una plantilla, es algo que afecta bastante. Tener un jugador fuera del terreno de juego por esta circunstancia y por el tiempo que se va a producir nos afecta bastante ya que siempre nos gusta contar con todos los jugadores".

"A él le ha llegado en un momento dulce, en un buen estado físico y con mucha confianza. Y en los delanteros se premia mucho esa confianza de cara al gol. Esperamos poder trabajar con él, sobre todo en el aspecto de la readaptación, lo antes posible aunque sabemos que los compañeros lo van a suplir muy bien y vamos a seguir sumando", finalizó.