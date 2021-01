Sandro pidió la unión del vestuario para lograr la permanencia

Malos momentos para la SD Huesca. El conjunto altoaragonés es el colista de la tabla y sumó ante el Betis este lunes su octava derrota en 18 partidos. Con estos resultados, la destitución de Míchel fue real al finalizar el choque.

Sandro Ramírez habló para los medios oficiales del club y mandó un mensaje de unión a los aficionados. "Sabemos de la situación y la única manera de sacarla adelante es juntos. Tenemos que estar unidos", dijo.

"En una dinámica así de negativa parece que nada sale, pero tenemos que seguir trabajando. El grupo está muy unido y levantaremos cabeza siendo fuertes", añadió.

También destacó las complicaciones ocurridas por el temporal Filomena: "Ha sido complicado preparar el partido ante el Betis y no lo hemos hecho como queríamos".

Por último, el canario habló de su vuelta al césped, el cual no pisaba desde el pasado 6 de diciembre. "Vengo de estar un tiempo lesionado, pero me he dejado todo en el campo hasta que no he podido más y he pedido el cambio", sentenció.