Sandro podría volver al Everton esta misma semana

Sandro Ramírez es uno de esos jugadores que están cedidos y deben resolver su futuro antes del 30 de junio. El futbolista del Real Valladolid, cedido por el Everton, podría volver al equipo inglés en unos días.

Antes del día 1 de julio, Valladolid y Everton se deben poner de acuerdo y 'El Desmarque' adelantó que no había acuerdo porque los 'toffees' querían un pago proporcional importante por los partidos a disputar.

Teniendo en cuenta que el próximo partido de los blanquivioletas será ya en julio, Sandro podría no jugar más con el Real Valladolid.

El equipo de Sergio, eso sí, sigue tratando de llegar a un acuerdo con los ingleses. No es que el Pucela no quiera pagar, pero no tanto como piden los de Ancelotti.

Una negativa a pagar similar también provocará que Álvaro Aguado regrese antes de tiempo a Valladolid de su poco fructífera cesión al Numancia.