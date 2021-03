Sangalli advirtió de que irán a Barcelona con la moral alta

El extremo del Real Oviedo Marco Sangalli señaló este miércoles que, tras la "buena imagen" mostrada por el equipo asturiano en las tres últimas jornadas, es el Espanyol el que "también debe preocuparse" por un conjunto carbayón que se centra en "seguir creciendo".

El delantero, que analizó ante los periodistas el calendario azul, al que le esperan los equipos que descendieron la temporada pasada de Primera División: Espanyol, Leganés y Mallorca, apuntó que el Oviedo debe jugar como lo hace siempre.

"Debemos jugar como lo hacemos siempre, siendo nosotros mismos y en la línea de las últimas tres jornadas, en las que hemos dado buena imagen. Ante uno de los fuertes de la categoría, como el Espanyol, debemos salir con confianza, es un partido importante para nosotros", comentó el atacante en referencia al "mayor presupuesto y fondo de armario" de su oponente.

A ese duelo en el RCDE Stadium el equipo azul llega "con la inyección de moral" que supuso no solo ganar el lunes al Zaragoza sino también hacerlo sumando siete de los últimos nueve puntos en juego y para colocarse entre los diez equipos más goleadores de la categoría.

"Lo importante es que generemos ocasiones, y si marcan diferentes jugadores creo que es mejor que si lo hace uno solo. Es bueno que todo el mundo sume, yo encantado de ponérselo difícil y que acabe siendo 'Pichichi' Rodri, Gustavo o quien sea. Lo importante es que se traduzcan en puntos", apostilló el donostiarra, que lleva cinco tantos.

Sangalli comentó también el que estuvo a punto de marcar ante el Zaragoza de vaselina, una acción que hace habitualmente en los entrenamientos con Femenías y que el guardameta azul le instó a hacer no solo con él sino "también en los partidos".

"Es un pique con Joan, que se enfada cuando se las hago entrenando. Me salió y se fue al larguero. Me dio pena porque Riki la metió con el Racing esa jornada y quería vacilarle, y porque me hubiera encantado celebrar ese gol con Joan", concluyó el oviedista.

Los azules, que están todos disponibles para viajar a Barcelona, tendrán una última sesión el jueves -la cuarta- y se desplazarán a tierras catalanas el mismo día de partido en avión.