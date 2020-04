Sanidad ve imprudente la vuelta del fútbol antes de verano

El fútbol en España sigue buscando una fecha para la reanudación. Mientras LaLiga y la RFEF se ponen de acuerdo para la vuelta, es el Gobierno de España el que ha frenado las ilusiones de la patronal.

Salvador Illa, ministro de Sanidad, no quiso dar un día exacto para que se reanude LaLiga. La evolución de la pandemia del COVID-19 marcará la vuelta a la competición oficial.

"No puedo decirle ahora si el fútbol profesional va a poder reiniciar su actividad antes de verano. Sería una imprudencia por mi parte", aseveró Illa en la rueda de prensa de este domingo.

Uno de los apartados en los que ha chocado Sanidad y LaLiga es el testeo masivo a los jugadores, pues los expertos desaconsejan realizarlo a grupos sin riesgo o asintomáticos.

"Hay una orden del Ministerio de Sanidad que es vigente para todo tipo de colectivos, también para el fútbol profesional. Se tienen que poner a disposición de las comunidades autónomas los test de diagnóstico sean del tipo que sean", aseguró Illa.

El ministro de Sanidad subrayó que las cosas serán diferentes a partir de ahora, por lo menos hasta que se encuentre una vacuna contra la COVID-19: "Es una nueva normalidad, las cosas no van a ser como antes. Tenemos que aprender, hasta que no aparezca una nueva vacuna, a convivir con ese virus que, insisto, es peligroso y al que no hay que perder el respeto".

LaLiga, mientras tanto, ha tenido que posponer la vuelta a los entrenamientos y las pruebas del COVID-19 hasta nueva orden, dado que Sanidad aún no ha dado el visto bueno definitivo.

El próximo 4 de mayo podría ser la fecha definitiva para los primeros entrenamientos, individualizados, de los equipos de Primera y Segunda División, si bien podría retrasarse hasta el día 11.

Pero no todas las voces del fútbol están de acuerdo con la vuelta a la normalidad. Fali, futbolista del Cádiz, aseguró que no volverá a jugar al fútbol hasta que no haya seguridad total de no contraer el virus.