Santamaría ve al Logroñés en clara línea ascendente

El portero de la Unión Deportiva Logroñés Roberto Santamaría cree que pese a la mala dinámica que arrastra el equipo riojano en las últimas semanas, en su último encuentro, ante el Lugo, mostró "una mejora" con "más llegada y mejor trato de balón" incluso, a pesar de las numerosas lesiones que acumula en su plantilla.

Santamaría ha destacado este miércoles en una rueda de prensa que otra de las mejoras del equipo en los últimos partidos ha sido su solidez, y en concreto, frente al Lugo, la defensa se mostró segura aunque "hubo un pequeño despiste que al final costó un gol".

"La defensa no estuvo muy acertada en el gol, pero no fue solo culpa de los jugadores de detrás sino de todos, ya que si se hubiese presionado mejor, el balón no habría llegado hasta el área pequeña", ha defendido.

El Logroñés juega este sábado frente al líder de LaLiga SmartBank, el Mallorca, "aunque hay que pensar que no deja de ser un partido más ya que al final hay que jugar contra todos los equipos de la liga", ha considerado el portero.

"Hay que afrontar este partido con ganas, ilusión y con mentalidad ganadora, ya que está demostrado que si no se está al cien por cien, cualquiera te pasa por encima", ha dicho y ha incidido en que "hay que defender en nuestro campo esa mejoría que se vio contra el Lugo".

Por otra parte, Santamaría ha hablado sobre la situación tan complicada que ha vivido la portería de la UD Logroñés con la lesión de sus tres porteros durante la primera vuelta y la necesidad de contratar a un cuarto, Dani Giménez, que le cedió la titularidad hace una semana.

"Desgraciadamente, la de portero es una posición en la que ese tipo de situaciones son más vistosas que en otras, pero eso le ha ocurrido a otros equipos, aunque en distintas líneas del campo", ha considerado el veterano guardameta.

Cree que la gran cantidad de lesiones que se han producido en esta campaña han sido porque hubo un parón "muy grande" de tres meses hasta volver a entrenar una vez terminó la pasada temporada y , "la pretemporada de este año ha sido más liviana" algo que se ha unido a "una comprensión" de partidos durante la primera vuelta que "ha hecho que los equipos hayan tenido que jugar cada dos o tres días".

A pesar de esto, ha asegurado que la presencia de tres porteros habituados a jugar en la plantilla no afecta negativamente al equipo ya que "hay muy buen ambiente entre los tres".

Por otro lado, el portero blanquirrojo ha recordado el periodo de tiempo en el que estuvo lesionado y ha analizado la situación del equipo en ese momento.

"El equipo tuvo una dinámica en la que no se encontraba o perdió su seña de identidad, e incluso, puede que la racha de seis victorias consecutivas pudiera confundir a la plantilla y hacerla ver que ya estaban hechas muchas cosas, pero desgraciadamente, en esta categoría, las cosas solo están hechas al final de la temporada", ha concluido.