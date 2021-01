Santi Bueno convence a Francisco

Santi Bueno ha encontrado su sitio en el Girona. Tras una temporada de aprendizaje en el banquillo, en un año en el que solo jugó dos encuentros, el uruguayo ha dado un paso adelante.

Ha pasado de apenas jugar a ser indiscutible para los planes de Francisco. El técnico del Girona solo lo ha dejado de alinear en dos partidos y ha jugado 19, 17 de ellos como titular.

"Soy muy feliz. Esto es el premio al esfuerzo y la dedicación. Recojo el premio de haber sabido esperar y haber tenido paciencia para esperar que llegara mi oportunidad. La temporada pasada fue dura. Esta la estoy disfrutando en el campo", dijo el zaguero en 'Diari de Girona'.

Llegó a pensar en abandonar el Girona, pero persistió: "Fue un tema a discutir, tanto con mi representante como con el club, el ver qué teníamos que hacer. Pero yo estoy bien aquí, la ciudad me encanta. Faltaba ese punto de tener minutos. Lo valoré todo. Me di seis meses más porque no me quería quedar con la espina de no haber podido ver mi nivel".

Explicó Santi Bueno que su referente es Godín. "Es el capitán de la Selección y todo el mundo quiere parecerse a él. Siempre lo he observado y seguido para sacar todo lo bueno que me pueda servir a mí. Me gusta tener una buena salida, tener fondo, ser contundente en las dos áreas", explicó.