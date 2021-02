Santi Mina habló de "un punto de inflexión" después de la victoria

El Celta se aprovechó del mal momento del Elche y reencontró sensaciones para volver de nuevo a la senda de la victoria con un 3-1. Tras el encuentro, Santi Mina, que vio de nuevo portería, analizó el duelo en los medios oficiales del cub.

"El deseo del jugador es siempre tener esa ambición. Estamos demostrando que cada vez que salimos al campo apretamos todos los minutos, los que jugan y también los que entran", recordó.

"No hay que volverse locos con esto, pero puede ser un punto de inflexión muy positivo para el equipo", añadió el delantero, que ya marcó en el Metropolitano días atrás.

Un trato cercano de Coudet que le ha sentado de maravilla: "Todos los delanteros necesitan confianza. Incluso al principio, cuando no metía, Coudet siempre me hablaba y me demostraba esa confianza".