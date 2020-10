"Santos es un rival muy peligroso para cualquiera"

El uruguayo Guillermo Almada, entrenador de Santos Laguna del fútbol mexicano advirtió este domingo, después del triunfo de su equipo por 2-1 sobre San Luis, que su equipo será muy peligroso en la Liguilla del Torneo Apertura.

"El primer objetivo era acceder a la repesca, y ya lo tenemos, luego viene la Liguilla para demostrar que somos peligrosos para cualquiera", advirtió el técnico al final del duelo de la fecha 15 del Apertura 2020.

Con el triunfo, Santos se colocó en el séptimo lugar del certamen con 22 puntos y Almada resaltó la obtención del boleto de su equipo a la repesca, que jugarán los conjuntos ubicados entre el quinto y duodécimo puesto, para luego buscar un boleto a Liguilla.

"Sabíamos que sumar los tres puntos nos iba a servir para asegurar un lugar en la repesca que nos permitirá buscar estar en la Liguilla, aunque hay otros equipos con mayor poderío al nuestro, pero favoritos o no, vamos a dejar todo para trascender", subrayó.

Santos dominó el partido de este domingo; se fue arriba con 1-0 en el primer lapso, pero San Luis logró el 1-1 antes del descanso. En la segunda parte Santos tuvo más llegada y anotó el gol de la victoria de penalti por conducto del argentino Julio César Furch.

A pesar de la victoria, Guillermo Almada reconoció que hay varios aspectos que aún debe corregir en sus dirigidos.

"Lo importante era ganar y lo hicimos con justicia. No puedo negar que me gustaría tener un mejor juego y no mostrar tanta ansiedad cuando vamos arriba en el marcador, pero poco a poco lo vamos a conseguir".

El estratega también reconoció a San Luis, su rival de este domingo, que les complicó en la primera mitad.

"San Luis tiene muy buenos jugadores, de la mitad de la cancha hacia arriba, no fue sencillo controlarlos, sobre todo en el primer tiempo. Afortunadamente conseguimos ganar este partido, pero aún tenemos mucho por mejorar", agregó.

Almada resaltó la racha de resultados positivos que su equipo ha obtenido desde la fecha 11, en que acumula cuatro victorias y un empate; y que llevaron a su equipo a colocarse como seguros participantes de la repesca.

"Hemos superado en intensidad y ritmo a prácticamente todos nuestros rivales, aunque no hemos tenido siempre los resultados que queríamos, pero vamos logrando los objetivos con esta seguidilla de resultados que nos tienen peleando por mejorar lugares en la tabla", concluyó.

En al jornada 16 del Apertura 2020, Santos visitará al líder del torneo, León, el lunes 2 de noviembre.