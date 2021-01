Santos mandará una carta a la CONMEBOL por el penalti de Izquierdoz

Boca y Santos protagonizaron un partido muy parejo que acabó 0-0. A pesar de marcharse a Brasil con un empate, Santos acabó muy enfadado por el funcionamiento del VAR durante el encuentro.

El cuadro brasileño clamó al cielo cuando Izquierdoz derribó a Marinho dentro del área en la recta final del choque. El árbitro no señaló nada y eso llevó al 'Peixe' a quejarse abiertamente.

De hecho, el club anunció en sus perfiles sociales que iba a preparar una carta para mandársela a la CONMEBOL de inmediato. La entidad argumenta que quiere saber por qué no fue pena máxima.

Poco después de transmistir dicho mensaje, el club denunció públicamente que apedrearon el autobús que los transportaba al hotel de concentración. No obstante, el chófer del mismo lo desmintió y dijo que el golpe en la luna delantera fue ocasionado por la rama de un árbol.

COMUNICADO: Santos enviará ofício à Conmebol sobre atuação do VAR no jogo na Argentina.



O Santos Futebol Clube enviará ofício à Conmebol para externar sua insatisfação com a atuação do VAR no jogo contra o Boca Juniors neste dia 6 de janeiro em La Bombonera, na Argentina. pic.twitter.com/EJwSQZda2e