Saponjic, sin ficha en el Cádiz, pero sin 'cláusula del miedo'

La salida de Saponjic al Cádiz fue fácil. Fluyó sin problemas, y el delantero balcánico se integró en su nuevo club sin mayor complicación. Pero hay un problema, podría perderse el partido contra el Atleti, y no por la 'cláusula del miedo'. A dos días todavía no ha podido ser inscrito por no tener ficha.

El Cádiz no tiene fichas libres del primer equipo, como explica 'Mundo Deportivo', por lo que por el momento no ha podido inscribir al delantero rojiblanco. Debe vender a al menos un jugador para hacerle hueco.

Son varios los que están en la rampa de salida, siendo el número uno Bodiger. La intención del Cádiz, según el citado medio, es desprenderse de al menos dos jugadores que no cuentan para Cervera.

La ausencia de Saponjic ante el Atlético se podría dar, por tanto, por causas ajenas al club rojiblanco. Pues este no incluyó la infame 'cláusula del miedo' en el acuerdo de cesión, dice 'AS'.

Su debut, que se antojaba más que probable ante su club, quizá tenga que esperar. Y será una lástima, porque parece que Álvaro Cervera está encantado con lo poco que ha visto de él en los primeros entrenamientos.