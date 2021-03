Sarabia no se fía: "El Barcelona sigue siendo el Barcelona"

Sarabia no quiere que se repita lo de aquella remontada histórica del Barcelona en Champions, precisamente frente al PSG. El internacional español, en declaraciones a 'PSG.fr', lo dejó claro.

"Son un poco más irregulares que otros años, pero el Barcelona sigue siendo Barcelona. Es un partido muy complicado y tendremos que ser muy completos, tanto a la defensiva como a la ofensiva", empezó explicando el ex del Sevilla.

En la vuelta de esos octavos, tras el 1-4 en el Camp Nou, tampoco podrán contar con los aficionados en el Parque de los Príncipes. "Jugar con nuestra afición es algo muy bonito y necesario. Así es, son las medidas, hay que respetarlas, pero es cierto que durante el viaje a Marsella, la afición estuvo ahí y fue especial; es muy importante sentir que están detrás de nosotros y estoy muy agradecido por todo lo que hacen", añadió.

Y elogió a Pochettino, su nuevo entrenador en el PSG: "Tiene una forma de trabajar bastante diferente: le gusta hablar con el jugadores y le gusta decir todo lo que puedas mejorar. Es un entrenador muy cercano a sus jugadores".

"Me lesioné y tuve que parar un mes y medio. Pasé un momento difícil después del COVID-19 porque no me sentía bien, no podía hacer esfuerzos repetitivos, no me sentía en buena forma. Ahora estoy listo, estoy mejor que antes, y seguiré trabajando con el resto del equipo para ganar tantos títulos como sea posible", concluyó sobre su estado de forma, tras una larga lesión.