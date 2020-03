Sarabia se abrió: el ciclismo, Luis Enrique, el Barcelona...

La llegada de Éder Sarabia al Barcelona supuso una revolución en el conjunto azulgrana. Sus palabras en el derbi hizo que Setién tuviese que pedir perdón. Ahora, con el parón, el segundo entrenador 'culé' mostró su lado más personal.

En un directo en Instagram con el fotógrafo Jordo Saragossa, Sarabia se abrió. "Estamos viviendo un momento jodid*. Tenemos que intentar llevarlo con huimor, con actitud positiva. Todo eso nos ayuda. Ayuda a pasarlo", explicó.

Llegó en el mes de enero al Barcelona y Sarabia manifestó su deseo de integrarse mediante el catalán. "Estoy aprendiendo ahora viendo la televisión y con una aplicación del móvil. Es muy importante saber adaptarse. Una cosa importante aquí es el catalán. Lo hago por mí. Por estar más integrado y entender mejor todo. Si te adaptas mejor, sabrás tocar mejor las teclas", aseveró.

Una de las pasiones de Éder Sarabia es el ciclismo. "Me ha gustado siempre, desde pequeño. El primer ídolo fue Perico, el más grande. También he sido de Induran. Con Luis Enrique compartiría un puerto de montaña. Tengo buena relación con él. Siempre nos manda mensajes de ánimo, incluso ahora que estamos entrenando al Barça", añadió.

Sarabia también piensa en su futuro. "Seré primer entrenador, no sé en qué categoría me lo mereceré. Ahora mismo no me lo planteo. Me siento muy valorado, soy feliz y nos complementamos bien. He tenido la suerte de encontrarme en el camino con Quique", sentenció Sarabia.

"Soy muy apasionado y eso no creo que esté reñido con el hecho de fliparlo y sentirte un privilegiado y valorar cada día el hecho de estar con Leo, Gerard o Antoine. Hay que aprender de todo sin dejar de ser uno mismo, sin perder la esencia, como te decía antes, siendo naturales y siendo uno mismo porque cuando vas llegando a los sitios es porque eres como tú has sido. Pero hay que aprender y no caer en la misma piedra dos veces", afirmó.