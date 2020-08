Sarri, sobre el 'caso Arthur': "Prefiero no comentarlo"

Sarri pasa de lo que esté ocurriendo en Barcelona con Arthur. El jugador se declaró en rebeldía y decidió no acudir a más sesiones de entrenamiento, lo que desató una tormenta en el club. Le expedientará en lugar de rescindirle. ¿Y qué dice su futuro nuevo entrenador de esto?

"Sobre Arthur, no pienso nada, no sé cuál es su relación con el Barcelona, no sé qué se han dicho. Lanzaría un comentario al vuelo y prefiero no hacerlo", afirmó en la última rueda de prensa que concedió. No quiso inmiscuirse en ningún tipo de polémica.

Se trata de un asunto que, aunque parezca que no, le concierne. Que Arthur tenga una personalidad difícil de tratar en el vestuario puede no venirle nada bien cuando lo tenga a sus órdenes. Cada vez queda menos para que aterrice y su relación ha de ser buena.

Tampoco ha hablado el jugador sobre esta situación ni el club azulgrana. Sí varios periodistas de Barcelona que le han criticado duramente no solo por su actitud en este asunto, sino también por su rendimiento sobre el terreno de juego. A su juicio, se irá sin pena ni gloria.