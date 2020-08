Sarri ya es pasado de la Juve... Zidane, ¿el futuro?

Parecía que ganar la Serie A era el salvavidas que necesitaba Sarri para mantener el puesto, pero en la directiva de la Juventus no contaban con la prematura eliminación en octavos ante el Lyon.

El presidente de la Juventus, Andrea Agnelli, confirmó la continuidad de Cristiano Ronaldo, pero no la de Maurizio Sarri debido a la "decepcionante" imagen mostrada por los 'bianconeri' en la máxima competición continental. El técnico italiano, finalmente, ha sido despedido.

"Maurizio ha escrito una página de fútbol extraordinaria en el fútbol italiano. En la Champions, sin embargo, el rendimiento fue decepcionante: ahora es un objetivo, no un sueño. Tenemos un equipo importante y al mejor jugador del mundo con nosotros. Nos tomaremos un par de días para tomar una decisión", señaló el italiano en lo que es un mensaje evidente para Sarri.

La Juventus quiere hacer un cambio contundente tras una temporada irregular. Para ello, el hombre indicado y el que más gusta a la directiva, según 'La Gazzetta dello Sport', es Zinedine Zidane, que llega tras otro fracaso europeo al caer ante el Manchester City.

Zidane, por su parte, no ha asegurado a su entorno que vaya a seguir en el Real Madrid, con quien ha ganado el título de Liga Española este año. El francés podría cambiar de aires, y ahora está más cuestionado que nunca. "Soy el entrenador del Madrid hasta que pase algo. No hay más preguntas que hacer en este sentido", sentenció en rueda de prensa.

La Juventus tiene otros técnicos candidatos para suplir a Sarri. Estos son Simone Inzaghi y Mauricio Pochettino. Sin embargo, Zidane está el primero en esta lista, y con diferencia, por lo que ha cosechado en las últimas temporadas en el Bernabéu.

Sarri esperaba continuar, así lo afirmó tras ser eliminado: "No creo que directivos de alto nivel decidan mi futuro en base al resultado de un partido. Me parece hasta ofensivo preguntarme eso. No me espero nada, tengo un contrato y lo respetaré". Pero Sarri ya es pasado de la Juventus... ¿será Zidane el futuro?