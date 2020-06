"Sería bonito ganar la Champions, pero también diferente"

La pandemia del COVID-19 ha cambiado el mundo del fútbol. Uno de los últimos partidos en jugarse fue el Liverpool-Atlético que acabó con la clasificación de los rojiblancos, que sueñan con hacerse con su primera Champions League.

"Sinceramente, con todo lo que está pasando sería muy bonito ganar la Champions, pero sería diferente", dijo un Saúl que este mismo miércoles presentó su nuevo proyecto de club.

Una de las novedades será el no tener público en los estadios. "¿Más cuidado hay que llevar, no? Porque hay muchas veces que a lo mejor dices 'me cag* en tal' o cualquier cosa y se puede malinterpretar. Como no hay ese ruido que a veces ni te escuchas ni te escucha el árbitro, puede que se malinterprete y haya más expulsiones", aseguró.

Saúl confesó su mayor temor en la vuelta de los partidos. "Lo que más me preocupa son las lesiones. Sí, despues de dos meses y medio, las lesiones, entrenar en condiciones", dijo en 'TVE'.

"Estamos haciendo las cosas bien, siguiendo los protocolos a rajatabla. La Liga está muy contenta con nosotros, todas las personas de Sanidad nos transmitieron ese agradecimiento por hacer las cosas y ser el ejemplo de todos", terminó el centrocampista del Atlético de Madrid.