Saúl, todo lo contrario a Llorente: el invento fallido de Simeone

El trabajo de los entrenadores no se limita a colocar a los futbolistas sobre el césped. Los técnicos tienen que ser capaces de observar pequeños detalles que les hagan pensar en qué posición debe ocupar cada uno sobre el césped, más allá del lugar que habitualmente le corresponde.

Simeone supo ver antes que nadie que detrás de Marcos Llorente, centrocampista, había en realidad un atacante. Poco a poco, el Cholo fue adelantando su posición sobre el césped y quedó gratamente satisfecho.

Marcos Llorente halló su hábitat natural arriba, en la banda derecha, como atestigua BeSoccer Pro. Ahí es donde se mueve y en el lugar en el que más ha dado al Atlético de Madrid este curso.

Recordemos que Marcos Llorente lleva 10 goles este curso y 9 asistencias. Se ha convertido en la pareja perfecta de Luis Suárez. Ambos son, junto a Messi y Griezmann, las dos duplas más goleadoras de LaLiga.

Habituado a formar en la medular, el Cholo le empujó arriba. Poco a poco fue adelantando su posicion y sorprendió a propios y extraños por su olfato goleador, para todos desconocidos, no tanto para Simeone.

Su transformación fue radical y eso se refleja en el papel tan diferente que ha jugado Marcos Llorente en las tres últimas temporadas. En la 2018-19, cuando aún jugaba en el Madrid, destacaba en un rol más defensivo: pases largos, duelos aéreos, recuperaciones... Hasta que llegó al Atlético y Simeone le hizo evolucionar completamente. Su punto fuerte ahora son las asistencias, los tiros a puerta y los duelos de tú a tú para conseguir el gol.

Llorente ha pasado por varios puestos desde que está en las filas del Cholo. Empezó como mediocentro y pasó a ser atacante para desenvolverse con soltura en la 2020-21 como interior derecho. Su polivalencia es su gran virtud.

El ex del Madrid se adapta a todo. Prueba de ello, el último choque contra el Chelsea. Ante los 'blues', terminó jugando como carrilero diestro para tratar de ayudar al equipo, aunque terminó fuera de la Champions.

Algo similar intentó hacer Simeone con Saúl, pero en este caso el experimento no le salió todo lo bien que cabría esperar. El ilicitano no parece tener un sitio fijo sobre el césped, no se ve claro dónde se ubica.

El '8' del Atlético ha pasado por diferentes puestos este curso. La medular es su lugar de origen, pero el Cholo también ha tirado de él como lateral cuando las bajas le han obligado a ello y eso, quizá, ha hecho que su figura se desdibuje: no hay un lugar fijo en el que brille.

Esa indefinición de Saúl se evidencia también en su evolución en las tres últimas temporadas. El escáner de BeSoccer Pro demuestra el cambio del mediocentro. Si en la 2018-19 destacaba por su nivel a la hora de recuperar balones y en los duelos, en la 2019-20 viró a un papel más defensivo, destacando en los duelos áreos o los pases en largo. En la 2020-21, su incidencia sobre el césped se ha reducido considerablemente y, aunque tira más a puerta, también es evidente que pierde más balones.

Obviamente, en este significativo cambio, no todo es 'culpa' de Simeone. Saúl ya reconoció a mitad de temporada que las cosas no le estaban saliendo cómo le gustaría.

El Cholo potenció a Marcos Llorente y le hizo su mejor baza para el ataque. Con Saúl, sin embargo, el invento se le torció al técnico del Atlético. Lo bueno es que siempre hay tiempo para tratar de encontrar un nuevo rumbo y Simeone ya ha demostrado que es capaz de explotar la mejor versión de cada uno de sus hombres.