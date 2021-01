Savic y una manía extraña: "Duermo dos o tres horas antes de jugar"

Stefan Savic, defensa del Atlético de Madrid, explicó este martes que duerme "unas dos o tres horas de siesta siempre" antes de los partidos, al tiempo que repitió que su ídolo de la infancia era Alessandro Nesta y dijo que extraña "mucho" a la afición y espera que "pronto esté de vuelta" en el estadio.

"Siempre antes del partido duermo mucho tiempo. Duermo unas dos o tres horas de siesta siempre. Es como algo obligatorio para mí. El resto, no (tiene más manías)", desveló en 'La pregunta Mahou', divulgada por el club rojiblanco, en la que recordó a Nesta como su ídolo de la infancia: "Me gustaba mucho y me fijaba mucho en él".

El central ha vivido "muchos momentos especiales" en sus seis cursos en el Atlético. "Me acuerdo muy bien de los títulos que hemos ganado, del título de la Europa League y de la Supercopa de Europa también. También se va a quedar en la memoria la noche de Anfield, porque fue algo histórico", explicó el internacional montenegrino.

A la vez, echa de menos a los aficionados en el Wanda Metropolitano. "Tenemos muchas ganas (de que vuelva a haber público). La extrañamos mucho -a la afición-. Esperamos que pronto puedan estar de vuelta, porque los necesitamos", añadió.