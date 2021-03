Scepovic, presentado: "Estoy en lo mejor de mi carrera"

Stefan Scepovic ya es a todos los efectos jugador del Málaga. El delantero fue presentado este miércoles en la sala de prensa de La Rosaleda y dejó sus primeras palabras como blanquiazul.

El serbio aseguró que se encuentra en un gran momento pese a su edad: "Estoy en los mejores años porque en toda tu carrera vas aprendiendo. Lo voy a dar todo. No voy a prometer nada. Ni goles ni nada. Lo único que voy a hacer es dar todo en el campo, ayudar a los compañeros y ojalá que todos juntos hagamos las cosas como hasta ahora".

"Llego bien físicamente. He estado entrenándome muy bien en Belgrado. Es verdad que algún entrenamiento con el equipo voy a necesitar. Por eso estoy entrenando fuerte y estoy preparado para jugar contra el Tenerife y ayudar cuando me toque", agregó sobre su estado de forma.

Sobre cómo se gestó su incorporación al Málaga también habló el punta: "Pasó todo muy rápido. Cuanto te llama un club como el Málaga, no te lo piensas. Muy contento de estar aquí. Hablé con Manolo y con todo lo que me presentó no fue nada difícil de aceptarlo porque el Málaga es un club grande y nunca ha dejado de serlo".

Scepovic, que aseguró que lleva Stefan en la camiseta por ser más fácil de pronunciar, deseó una pronta vuelta a Chavarría antes de definirse en el campo: "En primer lugar quiero desear una rápida y buena recuperación a Pablo y que esté bien cuando regrese al campo. Me gusta ir al espacio y asociarme con los compañeros. Lo que pida el míster. Tampoco me gusta mucho hablar de mí".